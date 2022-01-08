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В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Ранее это небесное тело прозвали убийцей, ведь 18 лет назад предсказывалась довольно высокая вероятность его столкновения с нашей планетой.

8 января, 20:04
<p>Астероид Апофис © <a href="https://t.me/roscosmos_gk/2321?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Астероид Апофис © "Роскосмос"

Вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй крайне мала. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной математики, которые были переданы в "Роскосмос".

"Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближения с Землёй. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Астроном Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Астроном Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Также в "Роскосмосе" уточнили, что за 2021 год Институт прикладной математики получил и передал 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Также были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землёй. По предварительным расчётам, опасное сближение с нашей планетой прогнозируется 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.

Ранее Лайф рассказывал, что к Земле несутся два потенциально опасных астероида. Один из них (астероид 2013 YD48) размером с лондонский Биг-Бен, а второй (астероид 7482 YD48) в два раза больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно расчётам, первый пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 7482 YD48 должен приблизиться к планете 18 января на расстояние 0,013 астрономической единицы. По классификации Центра изучения околоземных объектов NASA, это считается "близким подходом".

Астроном Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Астроном Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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