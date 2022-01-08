В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй

Вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй крайне мала. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной математики, которые были переданы в "Роскосмос".

"Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближения с Землёй. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала", — говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

Также в "Роскосмосе" уточнили, что за 2021 год Институт прикладной математики получил и передал 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Также были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землёй. По предварительным расчётам, опасное сближение с нашей планетой прогнозируется 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.