Генсек правящей партии ФРГ заявил, что запуск "Северного потока – 2" не связан с политикой
По словам Кевина Кюнерта, газопровод уже "почти подключён к электросети", для его старта остаётся решить лишь юридические вопросы сертификации.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Запуск "Северного потока – 2" соответствует желанию жителей Германии и не связан с политикой. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.
"Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание", — сказал он в интервью агентству Reuters.
По словам Кюнерта, газопровод уже "почти подключён к электросети", для его запуска остаётся решить лишь юридические вопросы сертификации. Он считает, что на каком-то этапе этой дискуссии должен наступить политический и правовой мир. Кроме того, уточнил политик, большинство немцев высказываются за запуск "Северного потока – 2" в различных опросах.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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