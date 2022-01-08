Генсек правящей партии ФРГ заявил, что запуск "Северного потока – 2" не связан с политикой

Запуск "Северного потока – 2" соответствует желанию жителей Германии и не связан с политикой. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

"Этот проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, многочисленные опасения были взвешены и приняты во внимание", — сказал он в интервью агентству Reuters.