Четыре богатейших человека Казахстана потеряли $3 млрд из-за беспорядков

Из-за масштабных митингов в стране казахстанские бизнесмены потеряли миллиарды долларов, основная часть потерь пришлась на период с 4 по 8 января. Среди пострадавших и самые богатые люди страны.

Согласно данным издания Forbes, общие потери председателя совета директоров казахской платёжной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима, гендиректора этой же организации Михаила Ломтадзе, а также средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и её мужа Тимура Кулибаева составили три миллиарда долларов.