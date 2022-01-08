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Четыре богатейших человека Казахстана потеряли $3 млрд из-за беспорядков

Всё это произошло на фоне сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания режима ЧП.

8 января, 19:41
<p>Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе, Динара и Тимур Кулибаевы. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia</p>

Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе, Динара и Тимур Кулибаевы. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Из-за масштабных митингов в стране казахстанские бизнесмены потеряли миллиарды долларов, основная часть потерь пришлась на период с 4 по 8 января. Среди пострадавших и самые богатые люди страны.

Согласно данным издания Forbes, общие потери председателя совета директоров казахской платёжной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима, гендиректора этой же организации Михаила Ломтадзе, а также средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и её мужа Тимура Кулибаева составили три миллиарда долларов.

Всё это произошло на фоне сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января.

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Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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