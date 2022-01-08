Задержанного в Казахстане корреспондента RT Станислава Обищенко отпустили

Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, задер жанного в Алма-Ате 8 января, отпустили. Об этом сообщает сам телеканал.

Как указывается в сообщении телеграм-канала RT, журналист уже связался с женой из гостиницы. Причина его задержания неизвестна.