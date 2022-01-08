Задержанного в Казахстане корреспондента RT Станислава Обищенко отпустили
Отмечается, что журналист уже связался с женой из гостиницы. Причина случившегося неизвестна.
Фото © ТАСС / Турар Казангапов
Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, задержанного в Алма-Ате 8 января, отпустили. Об этом сообщает сам телеканал.
Как указывается в сообщении телеграм-канала RT, журналист уже связался с женой из гостиницы. Причина его задержания неизвестна.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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