Захарова назвала детским лепетом реакцию дипломатов США на ситуацию в Казахстане

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании ситуации в Казахстане являются детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Дипломат обратила внимание на тот факт, что сейчас американских чиновников очень легко поставить в тупиковую ситуацию. Для этого, по словам Захаровой, достаточно кому-либо из них задать вопрос в публичной плоскости по Казахстану.

"Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", — резюмировала она.