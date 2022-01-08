Захарова назвала детским лепетом реакцию дипломатов США на ситуацию в Казахстане
По словам дипломата, американские чиновники не знают, что говорить, и этим их очень легко поставить в тупик.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании ситуации в Казахстане являются детским лепетом и отчаянием от отсутствия аргументов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Дипломат обратила внимание на тот факт, что сейчас американских чиновников очень легко поставить в тупиковую ситуацию. Для этого, по словам Захаровой, достаточно кому-либо из них задать вопрос в публичной плоскости по Казахстану.
"Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", — резюмировала она.
Лайф напоминает, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте заявил, что Казахстан имел все возможности самостоятельно справиться с беспорядками и протестами в стране, не привлекая силы миротворческого контингента ОДКБ.
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