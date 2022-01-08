Кокорин стал обладателем премии "Посмешище года"

"Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Александр Кокорин из "Фиорентины". Он является футболистом, которого многие считают провалом. Российский игрок, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" сплошное разочарование", — говорится на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Лайф отмечает, что сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача. После этого появились слухи об интересе к форварду со стороны "Химок", однако в клубе их опровергли.