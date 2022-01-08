Кокорин стал обладателем премии "Посмешище года"
Она присуждается худшим игрокам чемпионата Италии по футболу в рамках сатирической награды "Золотой унитаз".
Александр Кокорин © ТАСС / Zuma
Нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин стал обладателем номинации "Посмешище года" в рамках традиционной итальянской премии "Золотой унитаз". Ею отмечают худших игроков чемпионата Италии за календарный год.
"Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Александр Кокорин из "Фиорентины". Он является футболистом, которого многие считают провалом. Российский игрок, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" сплошное разочарование", — говорится на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.
Отечественный футболист набрал 53,21% голосов в номинации, оставив позади хавбека "Ювентуса" Адриана Рабьо и игрока "Салернитаны" Симу.
Лайф отмечает, что сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача. После этого появились слухи об интересе к форварду со стороны "Химок", однако в клубе их опровергли.
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