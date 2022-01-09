Посол назвал число граждан Казахстана в России, которые не могут вернуться на родину

Свыше 170 граждан Казахстана не могут вернуться на родину из России, однако в скором времени эта ситуация начнёт улучшаться. Об этом заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.

"На вчерашний день где-то было порядка 170 человек, конечно, [сейчас] количество больше намного. <…> Многие Россию выбирают в качестве транзита, думают, что получится вернуться", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".