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Посол назвал число граждан Казахстана в России, которые не могут вернуться на родину

При этом, по словам Ермека Кошербаева, ситуация должна начать рассасываться уже в ближайшие дни.

8 января, 21:56
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Свыше 170 граждан Казахстана не могут вернуться на родину из России, однако в скором времени эта ситуация начнёт улучшаться. Об этом заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.

"На вчерашний день где-то было порядка 170 человек, конечно, [сейчас] количество больше намного. <…> Многие Россию выбирают в качестве транзита, думают, что получится вернуться", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам посла, уже с 9 января ситуация будет рассасываться, ведь аэропорт в Астане уже вернулся к мирной жизни, а после 10-го числа заработает алма-атинский аэропорт. При этом казахстанцы, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, уточнил Кошербаев, но и в других городах России.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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