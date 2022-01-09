Посол назвал число граждан Казахстана в России, которые не могут вернуться на родину
При этом, по словам Ермека Кошербаева, ситуация должна начать рассасываться уже в ближайшие дни.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Свыше 170 граждан Казахстана не могут вернуться на родину из России, однако в скором времени эта ситуация начнёт улучшаться. Об этом заявил посол республики в Москве Ермек Кошербаев.
"На вчерашний день где-то было порядка 170 человек, конечно, [сейчас] количество больше намного. <…> Многие Россию выбирают в качестве транзита, думают, что получится вернуться", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам посла, уже с 9 января ситуация будет рассасываться, ведь аэропорт в Астане уже вернулся к мирной жизни, а после 10-го числа заработает алма-атинский аэропорт. При этом казахстанцы, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, уточнил Кошербаев, но и в других городах России.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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