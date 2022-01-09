В Казахстане перестали выходить на связь двое сотрудников "Московского комсомольца"
От них нет вестей уже четвёртые сутки: представители издания не отвечают на звонки, а сообщения до них не доходят.
Гульнара Минькова и Сергей Апарин. Фото © "Московский комсомолец"
Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец", которые находились в Казахстане, четвёртые сутки не выходят на связь, сообщает издание. Речь идёт о главном редакторе местной редакции Сергее Апарине и менеджере зарубежных проектов Гульнаре Миньковой.
Отмечается, что Апарин выходил на связь 5 января около двух часов дня, он собирался передать материал о событиях в Алма-Ате в федеральную редакцию. После этого телефоны Сергея перестали отвечать, сообщения ни в одном мессенджере ему также не доходят.
Минькова, уехавшая в Казахстан из России на новогодние праздники вместе с супругом Всеволодом кататься на лыжах, тоже четвёртые сутки не отвечает на звонки и сообщения. Добраться до горнолыжного курорта им не удалось. Супруги оказались заблокированы в апартаментах в Алма-Ате, 5 января они писали родным, что успели купить некоторый запас еды и не выходят из квартиры из-за беспорядков на улицах.
Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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