В Казахстане перестали выходить на связь двое сотрудников "Московского комсомольца"

Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец", которые находились в Казахстане, четвёртые сутки не выходят на связь, сообщает издание. Речь идёт о главном редакторе местной редакции Сергее Апарине и менеджере зарубежных проектов Гульнаре Миньковой.

Отмечается, что Апарин выходил на связь 5 января около двух часов дня, он собирался передать материал о событиях в Алма-Ате в федеральную редакцию. После этого телефоны Сергея перестали отвечать, сообщения ни в одном мессенджере ему также не доходят.