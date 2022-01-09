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Посол Казахстана в России Кошербаев заявил о защите иностранных инвестиций в республике

Он пояснил, что этот вопрос входит в число принимаемых властями мер на фоне развернувшихся беспорядков.

8 января, 22:45
<p>Ермек Кошербаев © ТАСС / Рамиль Ситдиков</p>

Ермек Кошербаев © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под защитой властей. Об этом заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

"Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна принимает, чётко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надёжной защитой", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Кошербаев пояснил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана. По его словам, большая часть капитала американских компаний сосредоточена на западе страны в нефтегазовой отрасли. Россия, заметил он, также является крупным инвестором в экономику республики.

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Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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