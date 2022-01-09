Посол Казахстана в России Кошербаев заявил о защите иностранных инвестиций в республике

Все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под защитой властей. Об этом заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

"Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна принимает, чётко заверил, что все иностранные инвестиции, не только американские, но и российские и из других стран, будут находиться под надёжной защитой", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".