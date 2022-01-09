Замглавы администрации Алма-Аты сообщил о сохраняющихся вспышках сопротивления

В Алма-Ате сохраняются вспышки ожесточённого сопротивления, однако ситуация стабилизируется. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров.

"Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточённого сопротивления", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Бабакумаров добавил, что боевики до сих пор оказывают вооружённое сопротивление.

Ранее "Sputnik Казахстан" сообщил, что в окрестностях посёлка Райымбек, пригород Алма-Аты, уже несколько часов продолжается боестолкновение. В МВД эту информацию не подтвердили. По словам местных жителей, "имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из оружия".