Замглавы администрации Алма-Аты сообщил о сохраняющихся вспышках сопротивления
По словам Ержана Бабакумарова, боевики продолжают оказывать вооружённый отпор, но ситуация стабилизируется.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Алма-Ате сохраняются вспышки ожесточённого сопротивления, однако ситуация стабилизируется. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров.
"Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточённого сопротивления", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Бабакумаров добавил, что боевики до сих пор оказывают вооружённое сопротивление.
Ранее "Sputnik Казахстан" сообщил, что в окрестностях посёлка Райымбек, пригород Алма-Аты, уже несколько часов продолжается боестолкновение. В МВД эту информацию не подтвердили. По словам местных жителей, "имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из оружия".
Напомним, в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передавал корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей попросили не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.
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