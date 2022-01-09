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Замглавы администрации Алма-Аты сообщил о сохраняющихся вспышках сопротивления

По словам Ержана Бабакумарова, боевики продолжают оказывать вооружённый отпор, но ситуация стабилизируется.

8 января, 22:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Алма-Ате сохраняются вспышки ожесточённого сопротивления, однако ситуация стабилизируется. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров.

"Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточённого сопротивления", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Бабакумаров добавил, что боевики до сих пор оказывают вооружённое сопротивление.

Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок

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Ранее "Sputnik Казахстан" сообщил, что в окрестностях посёлка Райымбек, пригород Алма-Аты, уже несколько часов продолжается боестолкновение. В МВД эту информацию не подтвердили. По словам местных жителей, "имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из оружия".

Напомним, в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передавал корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей попросили не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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