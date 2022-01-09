Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания
При этом, заметил он, это лишь одна из угроз для цивилизации. Другие — нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений.
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Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания. Об этом предупредил профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих.
"Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", — приводит его слова издание Daily Mail.
Также профессор причислил наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, к числу угроз, способных нанести планете серьёзный ущерб. Эрлих уточнил о существовании споров о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, однако добавил, что в научном сообществе никто не говорит о причинах продолжающегося шестого. На Земле, заметил он, слишком много людей, а самые богатые из них потребляют очень много. Всё это усугубляется гендерным фактором, а также расовым и экономическим неравенством.
А ранее Лайф рассказывал, что исследователи NASA подсчитали, когда на Земле закончится воздух. Учёные спрогнозировали, что в будущем на нашей планете случится "кислородная катастрофа", сопоставимая с той, что случилась 2,4 млрд лет назад.
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