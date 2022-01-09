НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания

При этом, заметил он, это лишь одна из угроз для цивилизации. Другие — нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений.

9 января, 01:50
3885
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания. Об этом предупредил профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих.

"Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", — приводит его слова издание Daily Mail.

Биолог Генри Ги назвал четыре сценария исчезновения человечества

Биолог Генри Ги назвал четыре сценария исчезновения человечества

Также профессор причислил наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, к числу угроз, способных нанести планете серьёзный ущерб. Эрлих уточнил о существовании споров о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, однако добавил, что в научном сообществе никто не говорит о причинах продолжающегося шестого. На Земле, заметил он, слишком много людей, а самые богатые из них потребляют очень много. Всё это усугубляется гендерным фактором, а также расовым и экономическим неравенством.

А ранее Лайф рассказывал, что исследователи NASA подсчитали, когда на Земле закончится воздух. Учёные спрогнозировали, что в будущем на нашей планете случится "кислородная катастрофа", сопоставимая с той, что случилась 2,4 млрд лет назад.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1