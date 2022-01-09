Британский профессор Эрлих: Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания

Также профессор причислил наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, к числу угроз, способных нанести планете серьёзный ущерб. Эрлих уточнил о существовании споров о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, однако добавил, что в научном сообществе никто не говорит о причинах продолжающегося шестого. На Земле, заметил он, слишком много людей, а самые богатые из них потребляют очень много. Всё это усугубляется гендерным фактором, а также расовым и экономическим неравенством.