AP: США могут наложить на Россию жёсткое эмбарго по аналогии с Ираном, Кубой и Сирией

США рассматривают вариант с включением России в список стран, на которые наложены наиболее жёсткие экспортные ограничения, если Москва совершит "вторжение" на Украину. Об этом сообщают агентства Associated Press и Bloomberg со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Отмечается, что эти ограничения сильно ударят по РФ. Рестрикции могут включать значительные ограничения на экспортируемые товары. При этом их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов. На сегодняшний день подобные жёсткие ограничения распространяются на Иран, КНДР, Кубу и Сирию.