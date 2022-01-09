AP: США могут наложить на Россию жёсткое эмбарго по аналогии с Ираном, Кубой и Сирией
При этом список товаров, попадающих под ограничения, может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.
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США рассматривают вариант с включением России в список стран, на которые наложены наиболее жёсткие экспортные ограничения, если Москва совершит "вторжение" на Украину. Об этом сообщают агентства Associated Press и Bloomberg со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Отмечается, что эти ограничения сильно ударят по РФ. Рестрикции могут включать значительные ограничения на экспортируемые товары. При этом их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов. На сегодняшний день подобные жёсткие ограничения распространяются на Иран, КНДР, Кубу и Сирию.
Ранее телеканал CNN сообщил, что введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США. Администрация Байдена опасается "негативных последствий" антироссийских мер, которые могут "бумерангом ударить по Соединённым Штатам".
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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