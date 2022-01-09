Посол Кошербаев заявил об отсутствии внешнего вмешательства в дела Казахстана

"На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идёт явное вмешательство, как такового его нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Кошербаев подчеркнул, что если такие ситуации и есть, то они несут исключительно идеологический характер, на государственном же уровне есть понимание того, что творится в стране. Вместе с тем он признался, что сложно отрегулировать то, что происходит в социальных сетях, где люди выражают мнение и каждый имеет свою позицию по данному вопросу.