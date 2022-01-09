НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол Кошербаев заявил об отсутствии внешнего вмешательства в дела Казахстана

Если такие факты и имеются, то они носят исключительно идеологический, а не государственный характер, заметил дипломат.

9 января, 00:43
<p>Ермек Кошербаев © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Ермек Кошербаев © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фактов явного вмешательства в дела Казахстана на государственном уровне нет, заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

"На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идёт явное вмешательство, как такового его нет", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Кошербаев подчеркнул, что если такие ситуации и есть, то они несут исключительно идеологический характер, на государственном же уровне есть понимание того, что творится в стране. Вместе с тем он признался, что сложно отрегулировать то, что происходит в социальных сетях, где люди выражают мнение и каждый имеет свою позицию по данному вопросу.

В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США

В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США

Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1