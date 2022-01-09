Посол Кошербаев заявил об отсутствии внешнего вмешательства в дела Казахстана
Если такие факты и имеются, то они носят исключительно идеологический, а не государственный характер, заметил дипломат.
Ермек Кошербаев © ТАСС / Сергей Фадеичев
Фактов явного вмешательства в дела Казахстана на государственном уровне нет, заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.
"На дипломатическом уровне я не могу сказать о том, что идёт явное вмешательство, как такового его нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Кошербаев подчеркнул, что если такие ситуации и есть, то они несут исключительно идеологический характер, на государственном же уровне есть понимание того, что творится в стране. Вместе с тем он признался, что сложно отрегулировать то, что происходит в социальных сетях, где люди выражают мнение и каждый имеет свою позицию по данному вопросу.
Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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