Украинский политолог Молчанов объяснил выгоду для Киева от запуска "Северного потока – 2"

Скорейший запуск газопровода "Северный поток – 2" выгоден для Украины, ведь это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. С таким утверждением выступил киевский политолог Кирилл Молчанов.

В эфире телеканала "Наш" он отметил, что во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес газопровода, "спят и видят", чтобы он начал выполнять свои функции как можно скорее.

"Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадёт, потому что газа будет больше продаваться. Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъёмной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", — указал Молчанов.

Политолог уверен, что требования украинских властей о продлении договора на транзит российского газа являются ничем иным, как политической шизофренией.