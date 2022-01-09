Украинский политолог Молчанов объяснил выгоду для Киева от запуска "Северного потока – 2"
Также эксперт заметил о "классической биполярочке" у властей Незалежной, утром заявляющей о нападении "страны-агрессора", а вечером требующей у неё поставлять газ в Европу через их страну.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Скорейший запуск газопровода "Северный поток – 2" выгоден для Украины, ведь это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. С таким утверждением выступил киевский политолог Кирилл Молчанов.
В эфире телеканала "Наш" он отметил, что во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес газопровода, "спят и видят", чтобы он начал выполнять свои функции как можно скорее.
"Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадёт, потому что газа будет больше продаваться. Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъёмной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", — указал Молчанов.
Политолог уверен, что требования украинских властей о продлении договора на транзит российского газа являются ничем иным, как политической шизофренией.
"Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападёт и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", — заключил Молчанов.
Лайф напоминает, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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