Москвичей умилила ищущая новых друзей ослица Мечта

Оставшаяся без хозяйки милая ослица по кличке Мечта теперь проживает на конюшне у Тимирязевского леса в Москве. Как рассказала местная жительница Карина Кулевская в "Фейсбуке", животное хочет, чтобы к нему в гости приходили маленькие дети и проводили с ним время.

"Мечте грустно и одиноко. Она мечтает, чтоб к ней в гости приходили маленькие детки и проводили с ней время: кормили, причёсывали и катались на ней по лесу самостоятельно с родителями", — оставила женщина запись в группе Airport / Sokol Da Neighborhood.

По её словам, ослица спокойная и добрая. Она идеально подходит для лесных прогулок с детьми от двух до пяти лет. Многие пришли в восторг от Мечты, заметив, что хотели бы познакомиться с этой трогательной и милой мордашкой. Публикация набрала свыше 580 отметок "Нравится" и 244 репоста.

Ослица "Мечта" © Facebook / Карина Кулевская