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Москвичей умилила ищущая новых друзей ослица Мечта

Многие стали подробно спрашивать, как же можно познакомиться с этой трогательной мордашкой.

8 января, 23:39
<p>Ослица "Мечта" © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/groups/113238288710256/user/100000103384396/?__cft__%5B0%5D=AZUGwwKlw4vRXaZfdmfJV1l6TRwPQ1p2h5VRgYKyGSQ10g5__vbyoaZhAF4UdJUJctqB8T3hBzJ-vkbPhA7EsGUA7j053iKz9VSAPCYxmUvSZ80WMCfTdx6QWNJFZ7jhUEY3O6iwUgls4tn6hgetGdXx&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Карина Кулевская</a></p>

Ослица "Мечта" © Facebook / Карина Кулевская

Оставшаяся без хозяйки милая ослица по кличке Мечта теперь проживает на конюшне у Тимирязевского леса в Москве. Как рассказала местная жительница Карина Кулевская в "Фейсбуке", животное хочет, чтобы к нему в гости приходили маленькие дети и проводили с ним время.

"Мечте грустно и одиноко. Она мечтает, чтоб к ней в гости приходили маленькие детки и проводили с ней время: кормили, причёсывали и катались на ней по лесу самостоятельно с родителями", оставила женщина запись в группе Airport / Sokol Da Neighborhood.

По её словам, ослица спокойная и добрая. Она идеально подходит для лесных прогулок с детьми от двух до пяти лет. Многие пришли в восторг от Мечты, заметив, что хотели бы познакомиться с этой трогательной и милой мордашкой. Публикация набрала свыше 580 отметок "Нравится" и 244 репоста.

Ослица "Мечта" © Facebook / Карина Кулевская

Ослица "Мечта" © Facebook / Карина Кулевская

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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