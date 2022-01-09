Захарова предложила США "поднять себе настроение" перед переговорами по безопасности

США стоит каким-либо образом поднять себе настроение, если они сейчас не чувствуют оптимизма перед предстоящими переговорами по гарантиям безопасности с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".