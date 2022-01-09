Захарова предложила США "поднять себе настроение" перед переговорами по безопасности
Ранее в Вашингтоне заявили, что идут на предстоящие обсуждения с Москвой "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма".
Мария Захарова © МИД РФ
США стоит каким-либо образом поднять себе настроение, если они сейчас не чувствуют оптимизма перед предстоящими переговорами по гарантиям безопасности с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", — сказала она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее в Госдепе заявили о прагматичном подходе к переговорам с РФ по безопасности. Вашингтон считает, что добиться прогресса можно, если Москва будет реалистична в своих подходах.
Лайф напоминает, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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