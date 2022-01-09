Юрист Соловьёв рассказал должникам о возможности защитить часть доходов от списания
Однако мера, действующая с 1 января 2022 года, касается не всех. Ею не смогут воспользоваться задолжавшие алименты, а также возмещающие причинённый вред здоровью или ущерб от преступления.
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Банковские должники с 2022 года могут защитить часть своих доходов от взыскания. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Он заметил, что согласно закону № 234-Ф3 у россиян с 1 января появилось право на минимальный неприкосновенный доход. Гражданину нужно обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведётся исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о ежемесячном сохранении зарплаты и других доходов в размере прожиточного минимума.
"При наличии такого заявления банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму. Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум", — приводит слова юриста агентство "Прайм".
При этом Соловьёв уточнил, что мера не действует в отношении тех, кто стал должником по исполнительным документам с требованиями о взыскании алиментов, а также возмещающих причинённый вред здоровью или ущерб от преступления.
Ранее финансист Переславский рассказал, какую информацию о заёмщике хотят знать банки. По словам специалиста, запросы о здоровье там делают редко, но при крупных кредитах обязательным условием становится страхование жизни и трудоспособности.
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