Юрист Соловьёв рассказал должникам о возможности защитить часть доходов от списания

Банковские должники с 2022 года могут защитить часть своих доходов от взыскания. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Он заметил, что согласно закону № 234-Ф3 у россиян с 1 января появилось право на минимальный неприкосновенный доход. Гражданину нужно обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведётся исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о ежемесячном сохранении зарплаты и других доходов в размере прожиточного минимума.

"При наличии такого заявления банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму. Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум", — приводит слова юриста агентство "Прайм".

При этом Соловьёв уточнил, что мера не действует в отношении тех, кто стал должником по исполнительным документам с требованиями о взыскании алиментов, а также возмещающих причинённый вред здоровью или ущерб от преступления.