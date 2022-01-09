Женщина погибла при пожаре в частном доме в Костромской области

Пожар произошёл в частном доме в городе Шарья Костромской области, в результате происшествия погибла женщина. Как стало известно Лайфу, в здании могли ещё находиться как взрослые, так и дети.

Сигнал о возгорании на улице Белозёровская, 30 поступил в 1:03 по местному времени (схоже с московским). Локализация пожара произошла через полчаса, к настоящему моменту огонь потушен, пожарные разбирают завалы и проводят "проливку". На данный момент найдено тело одной женщины, однако в здании могли ещё находиться двое взрослых и двое детей. Проверить все помещения сейчас затруднительно из-за высокого задымления и температуры.