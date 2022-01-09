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Женщина погибла при пожаре в частном доме в Костромской области

При этом в здании могут оставаться ещё двое взрослых и двое детей. Сейчас пожарные разбирают завалы и проводят "проливку".

9 января, 01:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Женщина погибла при пожаре дома в Костромской области. Видео © LIFE

Пожар произошёл в частном доме в городе Шарья Костромской области, в результате происшествия погибла женщина. Как стало известно Лайфу, в здании могли ещё находиться как взрослые, так и дети.

Сигнал о возгорании на улице Белозёровская, 30 поступил в 1:03 по местному времени (схоже с московским). Локализация пожара произошла через полчаса, к настоящему моменту огонь потушен, пожарные разбирают завалы и проводят "проливку". На данный момент найдено тело одной женщины, однако в здании могли ещё находиться двое взрослых и двое детей. Проверить все помещения сейчас затруднительно из-за высокого задымления и температуры.

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А ранее Лайф рассказывал о пожаре в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области, жертвами которого стали четыре человека. Всего в здании находилось 48 человек. Возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель. Лайф показывал видео из пансионата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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