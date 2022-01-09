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Блинкен пообещал Боррелю жёсткий ответ на действия России в сторону Украины

Госсекретарь США подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

9 января, 02:43
<p>Энтони Блинкен (слева) и Жозеп Боррель (справа) © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a>, © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/european_parliament/48859582126" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Parliament</a></p>

Энтони Блинкен (слева) и Жозеп Боррель (справа) © Twitter / Secretary Antony Blinken, © Flickr / European Parliament

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В частности, Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведёт к жёсткому ответу", — говорится в письменном заявлении Прайса.

AP: США могут наложить на Россию жёсткое эмбарго по аналогии с Ираном, Кубой и Сирией

AP: США могут наложить на Россию жёсткое эмбарго по аналогии с Ираном, Кубой и Сирией

Также стороны обсудили сотрудничество США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за Украины. В первую очередь американская администрация планирует ударить по военной и аэрокосмической системе РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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