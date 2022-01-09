Блинкен пообещал Боррелю жёсткий ответ на действия России в сторону Украины
Госсекретарь США подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Энтони Блинкен (слева) и Жозеп Боррель (справа) © Twitter / Secretary Antony Blinken, © Flickr / European Parliament
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В частности, Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"И отметил, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины приведёт к жёсткому ответу", — говорится в письменном заявлении Прайса.
Также стороны обсудили сотрудничество США и ЕС и конфликтную ситуацию между Литвой и Китаем.
Ранее газета The New York Times сообщила, что США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за Украины. В первую очередь американская администрация планирует ударить по военной и аэрокосмической системе РФ.
Комментариев: 0