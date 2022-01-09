Звезда "Интернов" Илья Глинников пропал в Казахстане
Последний раз он связывался с матерью 3 января, после чего перестал выходить на связь. Родительница обратилась за помощью в МИД РФ.
Илья Глинников © Instagram / glinnikov1st
Актёр Илья Глинников, известный российскому зрителю по роли в сериале "Интерны", перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. В республику он приехал в составе туристической группы ещё до Нового года, пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что вместе с группой туристов Глинников отправился покорять пик Талгар. Последний раз он связался с мамой 3 января, сообщив, что еды у туристической группы достаточно. Уже на следующий день связь с актёром пропала. Мать артиста обратилась в МИД России с просьбой о помощи в поисках сына.
А ранее Лайф писал, что в Казахстане перестали выходить на связь двое сотрудников "Московского комсомольца". От них нет вестей уже четвёртые сутки: представители издания не отвечают на звонки, а сообщения до них не доходят.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0