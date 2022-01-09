Звезда "Интернов" Илья Глинников пропал в Казахстане

Актёр Илья Глинников, известный российскому зрителю по роли в сериале "Интерны", перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. В республику он приехал в составе туристической группы ещё до Нового года, пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что вместе с группой туристов Глинников отправился покорять пик Талгар. Последний раз он связался с мамой 3 января, сообщив, что еды у туристической группы достаточно. Уже на следующий день связь с актёром пропала. Мать артиста обратилась в МИД России с просьбой о помощи в поисках сына.