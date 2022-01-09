В Белом доме заявили, что возмутившие МИД РФ слова Блинкена отражают позицию Вашингтона
Американский чиновник также напомнил, что Россия озвучила ряд вещей перед переговорами о безопасности, с которыми США не согласятся.
Фото © Twitter / The White House
Возмутившие МИД России слова госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель Белого дома.
"Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах", — сказал американский чиновник.
По его словам, Россия озвучила ряд вещей, с которыми Соединённые Штаты не согласятся.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте заявил, что Казахстан имел все возможности самостоятельно справиться с беспорядками и протестами в стране, не привлекая силы миротворческого контингента ОДКБ. В МИД РФ назвали эти слова хамством, а официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на детский лепет со стороны американских дипломатов на события в Казахстане.
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