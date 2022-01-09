Жертвами пожара в Костромской области стали трое взрослых и двое детей

Число погибших при пожаре в жилом частном доме в городе Шарья в Костромской области увеличилось до пяти человек. Как стало известно Лайфу, среди них трое взрослых и двое детей пяти и девяти лет.

Как уточнили в региональном главке МЧС, возгорание ликвидировали к пяти утра. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций.

Погибшие: Яблокова Н.С. (1987 года рождения)

Сизов В.Л. (1978 г.р.)

Банников Е.Ю. (1994 г.р.)

Вероника Б. (2013 г.р.)

Алексей Б. (2017 г.р.)