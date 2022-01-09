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Жертвами пожара в Костромской области стали трое взрослых и двое детей

К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание и завершили разбор конструкций здания.

9 января, 03:17
<p>Последствия пожара в Костромской области © LIFE</p>

Последствия пожара в Костромской области © LIFE

Число погибших при пожаре в жилом частном доме в городе Шарья в Костромской области увеличилось до пяти человек. Как стало известно Лайфу, среди них трое взрослых и двое детей пяти и девяти лет.

Как уточнили в региональном главке МЧС, возгорание ликвидировали к пяти утра. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций.

Погибшие:

  • Яблокова Н.С. (1987 года рождения)
  • Сизов В.Л. (1978 г.р.)
  • Банников Е.Ю. (1994 г.р.)
  • Вероника Б. (2013 г.р.)
  • Алексей Б. (2017 г.р.)
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Напомним, сигнал о возгорании на улице Белозёровской, 30 поступил в 1:03 по местному времени (схоже с московским). Локализация пожара произошла через полчаса. Изначально на месте трагедии было найдено тело женщины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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