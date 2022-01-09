Жертвами пожара в Костромской области стали трое взрослых и двое детей
К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание и завершили разбор конструкций здания.
Последствия пожара в Костромской области © LIFE
Число погибших при пожаре в жилом частном доме в городе Шарья в Костромской области увеличилось до пяти человек. Как стало известно Лайфу, среди них трое взрослых и двое детей пяти и девяти лет.
Как уточнили в региональном главке МЧС, возгорание ликвидировали к пяти утра. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций.
Погибшие:
- Яблокова Н.С. (1987 года рождения)
- Сизов В.Л. (1978 г.р.)
- Банников Е.Ю. (1994 г.р.)
- Вероника Б. (2013 г.р.)
- Алексей Б. (2017 г.р.)
Напомним, сигнал о возгорании на улице Белозёровской, 30 поступил в 1:03 по местному времени (схоже с московским). Локализация пожара произошла через полчаса. Изначально на месте трагедии было найдено тело женщины.
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