Диетолог Круглова назвала неочевидные продукты с большим количеством сахара

Даже в не очень сладких продуктах сахара может быть достаточно много. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. По её словам, к добавленному сахару диетологи также относят мёд, глюкозный, фруктозный и иные сиропы, а также концентрированные фруктовые соки.

"В лидерах по добавленному сахару кондитерские и хлебобулочные изделия. Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой "недесертный десерт", — сказала Круглова в беседе с агентством "Прайм".

Продуктами с высоким содержанием добавленного сахара диетолог также назвала готовые завтраки, кисломолочные продукты, например фруктовые йогурты или "Снежок", в которых содержится 10–12 граммов сахара на 100 граммов продукта, что является нормой для десерта. Также сахар может быть в некоторых соусах и майонезе и даже в варёной колбасе или паштете. А вот углеводы во фруктах диетологи добавленным сахаром не считают, ведь помимо фруктозы в них большое количество жидкости, пищевых волокон и полезных микроэлементов и витаминов.