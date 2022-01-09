Сомнолог Колисниченко объяснила, как восстановить режим после новогодних каникул
Стоит обратить внимание на некоторые продукты, добавив их в рацион, а также больше гулять на свежем воздухе.
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Нарушение режима сна, излишнее употребление спиртного, а также отсутствие свежего воздуха приводят к сложностям при выходе с новогодних каникул. Верный способ избежать этого — не сдвигать время пробуждения больше чем на два часа, рассказала врач — сомнолог-психотерапевт Елена Колесниченко.
"Алкоголь — яд для нервной системы, организму приходится тратить ресурсы на восстановление после интоксикации", — также заметила медик в беседе с "Лентой.ру".
Кроме того, до выхода на работу нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, а справиться с усталостью и нормализовать режим могут помочь и некоторые продукты. Например, вишнёвый сок.
"Есть исследования о положительном влиянии на характеристики сна концентрированного вишнёвого сока. Такой снотворный эффект вишни может объясняться содержанием в ней природного мелатонина", — добавила Колесниченко, также уточнив, что природный мелатонин есть в грецких орехах, помидорах, клубнике, оливковом масле и коровьем молоке.
Ранее Лайф писал, что диетолог Гинзбург назвал срок хранения салатов после новогодней ночи. Доктор медицинских наук посоветовал ориентироваться на запах, цвет и вкус праздничных блюд. Любые изменения — повод отправить их не в желудок, а в мусорное ведро.
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