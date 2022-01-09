Российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Видео © Twitter / Минобороны России

Российские десантники из миротворческих сил ОДКБ взяли под охрану объекты жизнеобеспечения в Казахстане. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео движения колонны из аэропорта Жетыген.