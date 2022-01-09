Российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане
Сейчас силы ОДКБ совершают марши в районы выполнения задач, где будут дежурить у зданий социальной инфраструктуры.
Кадр из видео © Twitter / Минобороны России
Российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Видео © Twitter / Минобороны России
Российские десантники из миротворческих сил ОДКБ взяли под охрану объекты жизнеобеспечения в Казахстане. Об этом сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео движения колонны из аэропорта Жетыген.
"Подразделения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ, переброшенные в Республику Казахстан, совершают марши в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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