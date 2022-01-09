В Казахстане заявили о достаточных запасах основных продуктов питания
Министерство торговли совместно с администрациями регионов и торговыми сетями обеспечили бесперебойные поставки продовольствия к населённым пунктам.
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Запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.
"Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время Министерством торговли совместно с акиматами (администрациями районов. — Прим. Лайфа) и торговыми объектами обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населённым пунктам", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в большей части регионов в штатном режиме продолжается работа торговых объектов, перебои есть в нескольких населённых пунктах, пострадавших в результате мародёрства. Также продолжают оставаться закрытыми отдельные торговые объекты в местах, где ещё проходят активные действия антитеррористической операции.
Лайф напоминает, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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