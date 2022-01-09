В Казахстане заявили о достаточных запасах основных продуктов питания

Запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

"Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время Министерством торговли совместно с акиматами (администрациями районов. — Прим. Лайфа) и торговыми объектами обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населённым пунктам", — говорится в сообщении.