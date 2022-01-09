В США нашли затонувший 343 года назад "проклятый" корабль "Грифон"

Охотники за сокровищами обнаружили на Великих озёрах в США затонувший 343 года назад корабль "Грифон", пропажа которого была одной из самых известных "морских" загадок страны. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что судно было построено французским исследователем Рене-Робером Кавелье де Ла Салем для поиска путей в Азию. Корабль исчез в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. Установили обломки два искателя — Стиви и Кэти Либерт. По их данным, обнаруженные в озере в предыдущие годы обломки, включая бушприт (наклонная носовая мачта. — Прим. Лайфа), принадлежат именно исчезнувшему "Грифону".

Версий о пропаже судна было несколько. Согласно распространённой легенде, корабль был проклят пророком ирокезов. Другая же версия гласит, что "Грифон" захватили индейцы, перебившие экипаж и впоследствии сжёгшие судно. Сами же исследователи наиболее вероятной версией считают сильный многодневный шторм. В пользу неё говорит отсутствие следов огня на обломках, что опровергает теорию о захвате корабля, а также расстояние в несколько километров между бушпритом и другими найденными частями судна.

Фото © Great Lakes Exploration Group