Reuters: Число госпитализированных с ковидом в США достигло рекордных 132 646 человек
За неделю в Соединённых Штатах в больницы попали 704 тысячи пациентов с коронавирусом.
© ТАСС / АР
В США число госпитализированных с ковидом 10 января достигло рекордных 132 646 человек. Об этом свидетельствуют подсчёты Reuters.
Согласно данным агентства, предыдущий суточный рекорд по количеству госпитализаций с коронавирусом — 132 051 пациент — был установлен в январе прошлого года. Отмечается, что в последнее время рост числа пациентов в больницах стабильно наблюдался в штатах Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, а также в Вашингтоне и относящихся к неинкорпорированным организованным территориям США Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах.
За минувшие три недели количество госпитализированных пациентов удвоилось, так как новый штамм ковида "омикрон" начал активно распространяться в США и стал доминирующим. По словам экспертов, даже несмотря на то, что "омикрон", вероятно, вызывает менее тяжёлое течение болезни, его активное распространение и рост количества инфицированных могут перегрузить систему здравоохранения. Так, за неделю в США госпитализировали 704 тысячи человек.
Напомним, в начале января в Соединённых Штатах за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида. Причём это количество почти вдвое превысило предыдущий антирекорд: 31 декабря 2021 года в стране зафиксировали около 590 тысяч заболевших. Утверждается, что более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране вызваны омикрон-штаммом.
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