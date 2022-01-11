Reuters: Число госпитализированных с ковидом в США достигло рекордных 132 646 человек

В США число госпитализированных с ковидом 10 января достигло рекордных 132 646 человек. Об этом свидетельствуют подсчёты Reuters.

Согласно данным агентства, предыдущий суточный рекорд по количеству госпитализаций с коронавирусом — 132 051 пациент — был установлен в январе прошлого года. Отмечается, что в последнее время рост числа пациентов в больницах стабильно наблюдался в штатах Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, а также в Вашингтоне и относящихся к неинкорпорированным организованным территориям США Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островах.