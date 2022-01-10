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Число случаев заражения ковидом в США превысило 60 миллионов

Всего с начала пандемии от инфекции и её последствий скончалось свыше 837,5 тысячи человек.

9 января, 23:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В США количество заражений коронавирусом превысило отметку в 60 миллионов. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту, по данным университета, CoViD-19 обнаружили у 60 062 077 жителей Соединённых Штатов, скончалось 837 504 человека.

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В ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений ковидом в мире на 71% за неделю

Напомним, в начале января в США за сутки выявили более миллиона новых случаев ковида. Причём это количество почти вдвое превышает предыдущий антирекорд: 31 декабря 2021 года в стране зафиксировали около 590 тысяч заболевших. Утверждается, что более 95% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране вызваны омикрон-штаммом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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