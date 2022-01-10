Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: После праздников возможен подъём заболеваемости ковидом

К концу новогодних праздников или сразу после них в России возможен подъём заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма. Об этом предупредил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"К концу праздников — может быть, сразу после них — у нас может случиться подъём заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее вирусолог Вэньхун назвал "омикрон" смертельно опасным для людей со слабым иммунитетом. Также специалист выступил против снятия ограничений на перемещение граждан между странами. Для этого, по его мнению, нужен коллективный иммунитет к ковиду, которого пока нет.