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Вирусолог Вэньхун назвал "омикрон" смертельно опасным для людей со слабым иммунитетом

И выступил против снятия ограничений на перемещение граждан между странами. Для этого, по его мнению, нужен коллективный иммунитет к ковиду, которого пока нет.

9 января, 18:30

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Вирусолог из КНР Чжан Вэньхун назвал группу людей, уязвимых перед "омикроном". Как утверждает специалист, в смертельной опасности находятся те, у кого ослаблен иммунитет. Его цитирует портал Global Times.

Врач категорически не согласен с мнением тех, кто называет новый вариант коронавируса тяжёлой простудой. Эксперт подчеркнул, что CoViD-19 всё ещё опасен, а "омикрона" стоит особенно опасаться людям с ослабленным иммунитетом.

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Кроме того, эксперт не считает нужным снимать ограничения на перемещение граждан между странами. Вернуться к более-менее привычной жизни люди смогут, лишь когда сформируется коллективный иммунитет к ковиду. Достигнуть его можно с помощью вакцинации, добавил Вэньхун.

Ранее Лайф писал об обнаружении на Кипре гибрида ковидных штаммов "дельта" и "омикрон". Если окажется, что "дельтакрон" взял от своих "родителей" самые худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ним будет невероятно тяжело.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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