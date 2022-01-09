Вирусолог Вэньхун назвал "омикрон" смертельно опасным для людей со слабым иммунитетом
И выступил против снятия ограничений на перемещение граждан между странами. Для этого, по его мнению, нужен коллективный иммунитет к ковиду, которого пока нет.
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Вирусолог из КНР Чжан Вэньхун назвал группу людей, уязвимых перед "омикроном". Как утверждает специалист, в смертельной опасности находятся те, у кого ослаблен иммунитет. Его цитирует портал Global Times.
Врач категорически не согласен с мнением тех, кто называет новый вариант коронавируса тяжёлой простудой. Эксперт подчеркнул, что CoViD-19 всё ещё опасен, а "омикрона" стоит особенно опасаться людям с ослабленным иммунитетом.
Кроме того, эксперт не считает нужным снимать ограничения на перемещение граждан между странами. Вернуться к более-менее привычной жизни люди смогут, лишь когда сформируется коллективный иммунитет к ковиду. Достигнуть его можно с помощью вакцинации, добавил Вэньхун.
Ранее Лайф писал об обнаружении на Кипре гибрида ковидных штаммов "дельта" и "омикрон". Если окажется, что "дельтакрон" взял от своих "родителей" самые худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ним будет невероятно тяжело.
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