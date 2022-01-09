Вирусолог Вэньхун назвал "омикрон" смертельно опасным для людей со слабым иммунитетом

Вирусолог из КНР Чжан Вэньхун назвал группу людей, уязвимых перед "омикроном". Как утверждает специалист, в смертельной опасности находятся те, у кого ослаблен иммунитет. Его цитирует портал Global Times.

Врач категорически не согласен с мнением тех, кто называет новый вариант коронавируса тяжёлой простудой. Эксперт подчеркнул, что CoViD-19 всё ещё опасен, а "омикрона" стоит особенно опасаться людям с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, эксперт не считает нужным снимать ограничения на перемещение граждан между странами. Вернуться к более-менее привычной жизни люди смогут, лишь когда сформируется коллективный иммунитет к ковиду. Достигнуть его можно с помощью вакцинации, добавил Вэньхун.