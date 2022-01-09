Кардиолог Бойцов раскрыл, как при ковиде увеличилась смертность от сердечно-сосудистых болезней

В большинстве стран мира смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии коронавируса увеличилась примерно на 10–12%. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в эфире "Радио России".

Он отметил, что в первую волну пандемии в некоторых странах смертность увеличивалась аж на 300%. По словам врача, это происходило из-за отработки механизмов кодирования причин смерти. При этом Бойцов подчеркнул, что осложнения после сердечно-сосудистых заболеваний, включая смертность, связаны не только с последствиями ковида, но и с большинством других инфекций. Эта тенденция, как указал кардиолог, была замечена ещё в конце 20–30-х годов прошлого века.

В пример Бойцов привёл результаты масштабного исследования, проведённого сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге, согласно которым во время эпидемии гриппа смертность от инфаркта выросла до 30%.

"А смертность от других форм ишемической болезни сердца, главным образом связанной или с сердечной недостаточностью, или с механизмом внезапной смерти через аритмии, [выросла] примерно на 10%", — добавил специалист.