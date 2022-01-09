Психолог раскрыла, как понять, что бывший тайно по вам скучает и хочет вернуть

1. Придумывает предлоги, чтобы с тобой поговорить

Если экс-возлюбленный обрывает тебе телефон, каждый раз придумывая новую причину, то, скорее всего, он никак не может выбросить тебя из головы и просто хочет услышать твой голос.

2. Расспрашивает о тебе твоих друзей

Это явный признак того, что он никак не может смириться с разрывом и всё ещё видит тебя своей девушкой, говорит Мишель Девани.

3. Он делает для тебя что-то милое

Экс-избранник продолжает присылать тебе подарки и цветы на день рождения и праздники, не забывая важные даты? Значит, ты продолжаешь занимать в его сердце главное место.

Фото © Unsplash / Andres Molina

4. Просит прислать ему твои новые фото и отправляет свои

Если вы давно не виделись и парень просит прислать ему селфи, значит, он до сих пор не может выбросить тебя из головы и очень скучает. А если посылает свои — боится, что ты его забудешь.

5. Заботится о твоей безопасности и благополучии

Бывший периодически звонит, чтобы узнать, как у тебя дела и всё ли в порядке? Это означает, что он тоскует и хочет, чтобы ты вернулась в его жизнь.

6. Пытается выяснить, видишься ли ты с другими парнями

Возможно, твой экс-избранник просто слишком любопытный. Однако в большинстве случаев парни интересуются, не появились ли в вашем окружении новые поклонники, потому что сильно ревнуют.

Фото © Unsplash / Caleb Ekeroth

7. Он лайкает все твои посты в соцсетях

Бывший возлюбленный не пропускает ни одной твоей записи и фотографии? Скорее всего, он скучает и хочет быть в курсе всего, что с тобой происходит.

8. Постоянно появляется онлайн после того, как ты заходишь в соцсети

Судя по всему, бывший бойфренд сильно скучает и пристально следит за твоими действиями в Сети, потому что хочет хотя бы так быть рядом. Впрочем, такие действия могут показаться довольно пугающими.

9. Он пытается рассмешить тебя

Если он постоянно хочет вызвать у тебя улыбку, вероятно, она приносит ему большую радость. Бывший всё ещё скучает по тебе и хочет, чтобы ты была счастлива — желательно с ним.

10. Он звонит тебе пьяный