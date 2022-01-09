5 вещей, которыми мы пользуемся регулярно, не подозревая об их настоящем названии

Термос

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Сейчас термосами называют все термокружки, которые позволяют сохранять горячими напитки и всё, что в них находится. Но мало кто знает, что "термос" — это совсем не вид посуды, а название компании Thermos GmbH, которая начала производить её на рубеже XIX и XX веков. Само слово придумал житель Мюнхена, участвовавший в конкурсе на лучшее название торговой марки. Едва ли он думал, что результат его умственного труда закрепится в языках по всему миру.

Вазелин

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Когда английский химик Роберт Чезбро изобрёл петролатум, он назвал его нефтяным желе (Petroleum Jelly). Но потенциальные покупатели не особо оценили наименование. Тогда из немецкого слова wasser ("вода") и греческого elaion ("оливковое масло") он составил новое название — вазелин. Спустя два десятилетия химик запатентовал Vaseline как торговую марку, которая до сих пор существует и принадлежит компании Unilever.

Фурминатор

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Владельцы домашних животных точно слышали слово "фурминатор". Сейчас всё чаще его используют, имея в виду любые устройства для вычёсывания пушистиков. На деле же это вполне конкретная торговая марка FURminator (от английского fur — "шерсть" и Терминатор). Компания появилась на рынке в 2002 году и скоро его завоевала благодаря своим технологиям.

Фрисби

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В середине прошлого века Уолтер Фредерик Моррисон заметил, как жителей Штатов интересуют НЛО, и создал игрушку, напоминающую летающую тарелку. Изначально она выпускалась под маркой Pluto Platter, но вскоре представители фирмы увидели, что студенты не покупали их товар, а в свободное время кидали друг другу жестяные формы из-под пирогов компании Frisbie Pie. Тогда-то игрушку переименовали во Frisbee. Спустя десятилетия любую летающую тарелку часто называют фрисби даже за пределами США.

Джакузи

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