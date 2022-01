В США умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман

Мэрилин Бергман работала вместе со своим мужем и соавтором Аланом Бергманом. За всю карьеру они 16 раз были номинированы на премию "Оскар" и трижды становились её обладателями. Однако из самых известных песен The Way We Were из фильма "Какими мы были" (1973) с Барброй Стрейзанд в главной роли получила две премии Grammy.