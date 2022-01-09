В США умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман

Композитор и автор песен, трёхкратная обладательница премии "Оскар" Мэрилин Бергман умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дочь поэтессы. По словам девушки, у её матери была пневмония, которая мучила её в последние годы. Смерть настигла Бергман в её доме в Лос-Анджелесе.

"Её состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий", — сказано в заявлении дочери композитора.

Актриса и певица Барбра Стрейзанд выразила соболезнования в связи со смертью Бергман и отметила, что была с ней знакома более 60 лет.

"Мы познакомились более 60 лет назад за кулисами маленького ночного клуба и с тех пор любили друг друга и работали вместе. Пусть она покоится с миром", — написала Стрейзанд в своём аккаунте в "Твиттере".

Мэрилин Бергман работала вместе со своим мужем и соавтором Аланом Бергманом. За всю карьеру они 16 раз были номинированы на премию "Оскар" и трижды становились её обладателями. Однако из самых известных песен The Way We Were из фильма "Какими мы были" (1973) с Барброй Стрейзанд в главной роли получила две премии Grammy.

Мэрилин также была первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей, а в 1994 году стала президентом и председателем совета этой организации. С 1980 супруги Бергман находятся в Зале славы авторов песен.