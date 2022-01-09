Как выглядят супруги известных российских телеведущих

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Фото © Instagram / urgantcom

Со своей будущей женой Натальей Кикнадзе популярный телеведущий Иван Ургант познакомился ещё в школе, где они учились в одном классе. После выпускного их пути разошлись, но судьба снова свела бывших одноклассников спустя 10 лет. Официально свои отношения Иван и Наталья оформили только после рождения первого ребёнка. За плечами у Ивана на тот момент было уже два брака (один из них гражданский), а у Натальи — двое детей от первого мужа. Сейчас в семье три дочери. Иван продолжает вести своё телешоу и различные мероприятия, а Наталья занимается ресторанным бизнесом.

Евгений Попов и Ольга Скабеева

Евгений Попов и Ольга Скабеева. Фото © Instagram / popovrtr

У ток-шоу "60 минут", которое ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева, отличные рейтинги, но не все зрители знают, что эта пара — не просто творческий тандем. Телеведущие давно состоят в романтических отношениях, а в 2013 году вступили в официальный брак, который стал вторым по счёту для Евгения. Звёзды российского телевидения воспитывают сына Захара, в январе мальчику исполняется семь лет.

Екатерина Андреева и Душан Перович

Душан Перович и Екатерина Андреева. Фото © Instagram / tanja.davydova

Лицо Первого канала Екатерина Андреева выходила замуж дважды, вторым супругом телезвезды стал бизнесмен Душан Перович. Выходец из Черногории влюбился в ведущую новостей с первого взгляда и добивался её на протяжении трёх лет. В брак они вступили в конце 1980-х (ещё в СССР), поэтому с оформлением документов возникли определённые сложности. Но в итоге всё обошлось, Екатерина и Душан не только расписались, но и обвенчались.

Алексей Пиманов и Ольга Погодина

Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons / Olga Pogodina

Режиссёр и журналист Алексей Пиманов больше всего известен как ведущий телепрограммы "Человек и закон". Актриса Ольга Погодина, исполнявшая роли роковых красоток в сериалах, стала его третьей женой. Церемония бракосочетания состоялась в 2014 году втайне от всех. Об изменении семейного статуса телеведущего сообщили его дети от первых браков. Сейчас Ольга помогает Алексею в продюсировании его проектов.

Эрнест Мацкявичюс и Алина Ахметова

Эрнест Мацкявичюс и Алина Ахметова. Фото © Instagram / ernestmatskyavichyus