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В России выявили минимальное с 13 сентября суточное число летальных исходов ковида

От болезни за 24 часа вылечился 20 751 человек. Общее число выздоровевших достигло 9 686 912.

9 января, 08:49

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В России за сутки от коронавируса умерло 763 человека, и это минимальное значение с 13 сентября 2021-го. Кроме того, выявлено 16 246 новых случаев заражения CoViD-19. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,16%.

Как отмечается, у 12,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 20 751 человек. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 650 849 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 686 912 человек. За весь период в России умерло 316 163 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе рассказал, как коронавирус заставляет забывать слова и буквы. Кто-то чувствует нарушение запахов и вкусов, а кто-то начинает страдать проблемами с памятью и беспричинной злостью и раздражительностью.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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