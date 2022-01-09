В России выявили минимальное с 13 сентября суточное число летальных исходов ковида

В России за сутки от коронавируса умерло 763 человека, и это минимальное значение с 13 сентября 2021-го. Кроме того, выявлено 16 246 новых случаев заражения CoViD-19. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,16%.

Как отмечается, у 12,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 20 751 человек. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 650 849 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 686 912 человек. За весь период в России умерло 316 163 человека", — отмечается в сообщении штаба.