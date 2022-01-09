10 первых признаков того, что ваш брак нужно срочно спасать

1. Раньше вы много разговаривали друг с другом, но теперь общение сошло на нет

Общение — основа здоровых отношений. В крепком браке оба партнёра хотят обсудить друг с другом повседневную жизнь, цели, поделиться воспоминаниями. Потребность советоваться, спорить и выслушивать мнение друг друга — связующее звено в супружеских парах, отмечают специалисты. Если вы не помните, когда в последний раз вам хотелось поговорить со своим мужем или женой, то, возможно, пришло время вместе поработать над проблемой, чтобы спасти распадающийся брак.

2. Вместо взаимного уважения появилось презрение

В здоровых отношениях супруги ценят взгляды и мысли друг друга и стараются выслушать чужую точку зрения с терпением и пониманием. Такой подход особенно важен, когда партнёры расходятся во мнениях, пишет moshtaellaw.com. Но если вы закатываете глаза, усмехаетесь или отпускаете едкие комментарии, пока вторая половина что-то рассказывает, то это тревожный знак. Вы становитесь нетерпимы друг к другу, а значит, брак находится под угрозой.

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3. Вы стали непримиримы в спорах

Вы заметили, что каждая ваша дискуссия перерастает в жаркую борьбу, где партнёры не готовы слышать друг друга, а заняты лишь доказыванием собственной правоты и указанием на ошибки другого? Тогда стоит всерьёз задуматься о том, как быстрее исправить эту ситуацию, которая может привести к разводу, отмечают юристы.

4. Угасла близость

Под близостью здесь имеется в виду как интимная связь, так и романтическая сторона отношений. Если вы не помните, когда в последний раз ходили на свидание, обнимались или держались за руки, а также заметили, что охладели друг к другу в сексуальном плане, то стоит начать беспокоиться.

5. Забота о супруге стала в тягость

В здоровых отношениях вы испытываете желание заботиться друг о друге и обеспокоены счастьем и благополучием партнёра. Вам несложно ухаживать за больным супругом или принести ему завтрак в постель. Однако если настал момент, когда вы, совершая даже самое маленькое усилие ради избранника, считаете, что делаете несоизмеримо много, то стоит ждать беды.

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6. Вы эмоционально дистанцировались

Отсутствие сочувствия — ещё один признак распадающегося брака. Если вы стали игнорировать проблемы и переживания супруга, которыми он пытается поделиться, значит, нужно срочно поработать над отношениями.

7. Обе стороны настроены негативно

Если на смену тёплому общению пришёл постоянный негатив, а каждый спор перерастает в баталию, скорее всего, вы теряете привязанность и уважение друг к другу. В таких условиях брак может быстро дать трещину.

8. Отсутствие супруга делает вас счастливее

В большинстве счастливых пар супруги дорожат временем, проведённым вместе. Если же вы чувствуете облегчение или меньший стресс, когда партнёра нет рядом, это может указывать на то, что ваш брак распадается или ваши отношения начали угасать.

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9. Оба перестали надеяться на светлое будущее

Вы поймали себя на мысли, что все счастливые моменты остались в далёком прошлом, и больше не строите планов на совместное будущее? Возможно, это признак того, что ваш брак долго не протянет.

10. Вы стали многое скрывать друг от друга