"Глупость года — 2022": Жители Латвии пришли в ярость от перевода концерта Depeche Mode на латышский язык
Отмечается, что под раздачу попали даже тексты песен. Впрочем, у некоторых зрителей задумка телеканала вызвала не только возмущение, но и бурный смех.
Фото © ТАСС / Soeren Stache / dpa
Латвийское телевидение выпустило в эфир концерт Depeche Mode с синхронным переводом на латышский язык, чем привело в ярость зрителей и фанатов известной британской группы. Так, многие местные жители начали высказывать возмущение в соцсетях, пишет "Sputnik Латвия".
"Только первый день года, а ЛТВ (латвийский телеканал. — Прим. Лайфа) уже позаботилось о главном кандидате на номинацию "Глупость года — 2022", — написал один из возмущённых поклонников Depeche Mode.
Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU— Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022
Отмечается, что работники телеканала перевели концерт, следуя нормам закона о латышском языке. Причём под раздачу попали даже тексты песен. Впрочем, у некоторых зрителей это вызвало не только возмущение, но и бурный смех. Один из пользователей заметил, что чиновники вместе с абсурдными законами опустились на дно. Другие комментаторы посмеялись над переводчиком и предложили ему в следующий раз ещё и параллельно подпевать музыкантам.
Ранее сообщалось, что фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык. Зрители считают, что он выполнен непрофессионально, из-за чего пропал весь колорит ситкома. А один из пользователей язвительно предложил перевести на "ридну мову" "Бриллиантовую руку".
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