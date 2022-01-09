Латвийское телевидение выпустило в эфир концерт Depeche Mode с синхронным переводом на латышский язык, чем привело в ярость зрителей и фанатов известной британской группы. Так, многие местные жители начали высказывать возмущение в соцсетях, пишет "Sputnik Латвия".

"Только первый день года, а ЛТВ (латвийский телеканал. — Прим. Лайфа) уже позаботилось о главном кандидате на номинацию "Глупость года — 2022", — написал один из возмущённых поклонников Depeche Mode.

Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼‍♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU — Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022

Отмечается, что работники телеканала перевели концерт, следуя нормам закона о латышском языке. Причём под раздачу попали даже тексты песен. Впрочем, у некоторых зрителей это вызвало не только возмущение, но и бурный смех. Один из пользователей заметил, что чиновники вместе с абсурдными законами опустились на дно. Другие комментаторы посмеялись над переводчиком и предложили ему в следующий раз ещё и параллельно подпевать музыкантам.