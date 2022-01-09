КХЛ отменила три матча рижского "Динамо" из-за коронавируса

Три матча регулярного чемпионата КХЛ с участием рижского "Динамо" отменены из-за вспышки коронавируса в латвийской команде. Об этом сообщается на сайте лиги.

14 хоккеистов, один тренер и два представителя клуба сдали положительные тесты. В намеченные даты не смогут состояться матчи команды против минского "Динамо" (12 января), магнитогорского "Металлурга" (15 января) и екатеринбургского "Автомобилиста" (17 января). Решение о возможности проведения этих встреч в другие дни будет принято дополнительно.

Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде. Также из-за ковида перенесли несколько игр "Автомобилиста" и уфимского "Салавата Юлаева".