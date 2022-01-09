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КХЛ отменила три матча рижского "Динамо" из-за коронавируса

В латвийской команде болеет 14 хоккеистов, один тренер и два сотрудника клуба.

9 января, 09:50
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Три матча регулярного чемпионата КХЛ с участием рижского "Динамо" отменены из-за вспышки коронавируса в латвийской команде. Об этом сообщается на сайте лиги.

14 хоккеистов, один тренер и два представителя клуба сдали положительные тесты. В намеченные даты не смогут состояться матчи команды против минского "Динамо" (12 января), магнитогорского "Металлурга" (15 января) и екатеринбургского "Автомобилиста" (17 января). Решение о возможности проведения этих встреч в другие дни будет принято дополнительно.

Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде. Также из-за ковида перенесли несколько игр "Автомобилиста" и уфимского "Салавата Юлаева".

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КХЛ не исключает приостановку регулярного чемпионата из-за пандемии. Соответствующее решение может быть принято уже на следующей неделе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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