Хачанов уступил Монфису в финале теннисного турнира в Аделаиде
Решающий матч соревнований продолжался 1 час 20 минут. Россиянин ни разу не смог взять подачу соперника.
Фото © Adelaide International
Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира в австралийской Аделаиде проиграл Гаэлю Монфису из Франции со счётом 4:6, 4:6. Призовой фонд соревнований Adelaide International составил 417 тысяч долларов.
Матч Хачанова и Монфиса продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку. При этом он упустил оба своих брейк-пойнта, отдав сопернику две подачи.
В рейтинге АТР Хачанов опустится с 29-й позиции на 30-ю. На следующей неделе он примет участие ещё в одном турнире в Аделаиде.
Комментариев: 0