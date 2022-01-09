Хачанов уступил Монфису в финале теннисного турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира в австралийской Аделаиде проиграл Гаэлю Монфису из Франции со счётом 4:6, 4:6. Призовой фонд соревнований Adelaide International составил 417 тысяч долларов.

Матч Хачанова и Монфиса продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку. При этом он упустил оба своих брейк-пойнта, отдав сопернику две подачи.