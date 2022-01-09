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Хачанов уступил Монфису в финале теннисного турнира в Аделаиде

Решающий матч соревнований продолжался 1 час 20 минут. Россиянин ни разу не смог взять подачу соперника.

9 января, 09:14
<p>Фото © Adelaide International</p>

Фото © Adelaide International

Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира в австралийской Аделаиде проиграл Гаэлю Монфису из Франции со счётом 4:6, 4:6. Призовой фонд соревнований Adelaide International составил 417 тысяч долларов.

Матч Хачанова и Монфиса продолжался 1 час 20 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку. При этом он упустил оба своих брейк-пойнта, отдав сопернику две подачи.

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В рейтинге АТР Хачанов опустится с 29-й позиции на 30-ю. На следующей неделе он примет участие ещё в одном турнире в Аделаиде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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