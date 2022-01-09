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"Спартак" проиграл "Адмиралу" в КХЛ и потерпел второе поражение подряд на Дальнем Востоке

Дубль оформил нападающий владивостокского клуба Даниил Гутик.

9 января, 09:34
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде проиграл владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:4. Встреча состоялась на "Фетисов-арене".

В составе хозяев дубль оформил Даниил Гутик, по шайбе забросили Динар Хамидуллин и Камиль Фазылзянов. В составе красно-белых отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов.

Для "Спартака" поражение стало вторым подряд на Дальнем Востоке. 7 января команда уступила в овертайме хабаровскому "Амуру" — 2:3.

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"Адмирал" набрал 31 очко, оставшись на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 56 баллами идёт шестым на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" — "Спартак" — 4:3

Шайбы: Гутик 13' (1:0), Чебыкин 29' (1:1), Хамидуллин 35' (2:1), Фазылзянов 37' (3:1), Цыплаков 43' (3:2), Гутик 50' (4:2), Дроздов 55' (4:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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