"Спартак" проиграл "Адмиралу" в КХЛ и потерпел второе поражение подряд на Дальнем Востоке

Московский "Спартак" на выезде проиграл владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:4. Встреча состоялась на "Фетисов-арене".

В составе хозяев дубль оформил Даниил Гутик, по шайбе забросили Динар Хамидуллин и Камиль Фазылзянов. В составе красно-белых отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов.

Для "Спартака" поражение стало вторым подряд на Дальнем Востоке. 7 января команда уступила в овертайме хабаровскому "Амуру" — 2:3.

"Адмирал" набрал 31 очко, оставшись на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 56 баллами идёт шестым на Западе.