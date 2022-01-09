Гол Кузнецова и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Миннесотой"
Капитан столичной команды не забивает уже на протяжении трёх матчей.
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"Вашингтон Кэпиталз" на выезде уступил в серии буллитов команде "Миннесота Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В начале второго периода гости забросили две шайбы подряд. Автором одной из них стал российский нападающий Евгений Кузнецов, которому ассистировал соотечественник Александр Овечкин.
В дальнейшем столичный клуб упустил инициативу, пропустив голы от Маркуса Фолиньо и Матса Цуккарелло. В серии буллитов решающим стал бросок форварда "Миннесоты" Кевина Фиалы.
Отметим, что Овечкин не забивает в трёх матчах подряд в НХЛ. Россиянин по-прежнему занимает третье место в гонке бомбардиров, набрав 51 очко (24 гола и 27 результативных передач). Он уступает только дуэту из "Эдмонтон Ойлерз" — Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю (по 53 очка). В споре лучших снайперов Овечкин идёт вторым после Драйзайтля (26 шайб).
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