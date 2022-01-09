Гол Кузнецова и пас Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Миннесотой"

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде уступил в серии буллитов команде "Миннесота Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В начале второго периода гости забросили две шайбы подряд. Автором одной из них стал российский нападающий Евгений Кузнецов, которому ассистировал соотечественник Александр Овечкин.

В дальнейшем столичный клуб упустил инициативу, пропустив голы от Маркуса Фолиньо и Матса Цуккарелло. В серии буллитов решающим стал бросок форварда "Миннесоты" Кевина Фиалы.