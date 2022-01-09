От развода Мамаевых до разбега Кокориных: Вспоминаем главные околоспортивные скандалы 2021 года В канун начала первой рабочей недели нового года освежим в памяти все те скандалы, которые шли рука об руку с миром спорта. 8 января, 21:40 Ольга Бузова, Евгения Медведева, Павел Мамаев. Коллаж © LIFE. Фото © Кадр из видео YouTube / Матч ТВ, © Joosep Martinson / International Skating Union / Shutterstock

Ушедший 2021 год был богат на целый ряд скандалов, которые окружали мир спорта. Это и разводы видных пар, и пертурбации на главном спортивном канале страны, и даже слёзы в его прямом эфире, а где-то и вовсе спортсмены становились уголовниками. Всё это происходило весь прошлый год. Лайф вспоминает самые яркие ситуации из околоспортивной жизни в прошлом году.

Губерниев – Бузова: слёзы в прямом эфире "Матча"

Июнь прошлого года изначально не обещал быть спокойным. Евро-2020 стал главным событием месяца, затмив собой всё остальное. 11 городов Европы, в числе которых и Санкт-Петербург, на месяц превратились в центры мирового футбола. И если блёклую игру нашей национальной команды хочется поскорее забыть, то вот скандал между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в памяти останется надолго.

Причём певица-то в студию пришла с добрыми намерениями. Яркое пожелание нашим футболистам с призывом играть смелее, да и милый разговор с ведущим Ильёй Трифановым — всё это сопровождало эфир до момента, пока по видеосвязи из Петербурга не подключился Дмитрий Губерниев, который обратился к певице с вопросом, перестала ли она "пить коньяк по утрам?". Ответ певицы не заставил себя долго ждать, а сама она в этот момент расплакалась.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — сказала Бузова Губерниеву.

После этого ведущий не раз говорил, что не хотел обидеть певицу и относится к ней с огромной любовью. Кажется, что Бузова этого не услышала, да и про конфликт уже давно забыла.

Развод семьи Мамаевых

Не всё хорошо было в семье Павла Мамаева в этом году. Точнее, в какой-то момент её просто не стало. Футболист и его уже бывшая супруга Алана решили развестись. Интересное дело, но развод Мамаевых не мог пройти тихо и бесследно. Так оно поначалу и было, но потом пошло по иному сценарию. Первой слово взяла Алана, которая рассказала, что Мамаев после развода начал говорить детям плохо о ней, отказывается платить алименты и многое другое.

Сначала футболист хранил молчание, продолжая посвящать себя любимому делу. Однако в августе Мамаев решил высказаться на этот счёт, дав большое интервью комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну. Исповедь полузащитника привела к тому, о чём мы расскажем ниже. К слову, сейчас на личном фронте у него всё в порядке.

Комментаторы уходят с "Матч ТВ"

Для главного спортивного телеканала страны 2021 год получился неоднозначным. Вроде бы немало прорывов — показ Евро-2020, питерская студия или же открытие агентства информации "Матч+". С другой стороны — было немало странных моментов, и речь не только об эфире Губерниев – Бузова. Так, за год канал потерял несколько по-настоящему топовых комментаторов.

Нобель Арустамян покинул канал сразу после того, как взял интервью у Мамаева, которое вышло совсем не таким, какое он ждал. Вместо честного разговора о футболе журналист стал свидетелем страданий и исповеди спортсмена о его личной жизни, что явно было комментатору не по нраву.

— Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире "Матча" 24 августа в 21:00), — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям, — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Ещё одна потеря — Денис Казанский. По мнению многих журналистов и зрителей, лучший комментатор на российском телевидении последних лет отправился с "Матча" в сторону свободного плавания. Через некоторое время стало известно, что Казанский продолжит работать на Первом канале. Дебют состоялся на Кубке Первого канала, а сразу после него он отправился на МЧМ в Канаду. Правда, его на полпути отменили.

Немало грусти "Матч ТВ" принёс и уход Михаила Моссаковского. Комментатор, который успевал быть и ведущим программы "Все на матч", решил продолжить работу в совершенно необычном направлении. Теперь он отвечает за медийную составляющую кипрского клуба "Пафос", владеет которым российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Спортсмены и изнасилования

Удивительное дело, но год не обошёлся без целого ряда скандалов, в котором видные мировые спортсмены фигурировали в качестве обвиняемых в изнасилованиях. Благо что в самых громких не были замешаны наши спортсмены. Зато на первый план вышли представители Франции, причём достаточно знаменитые.

Первым стал защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди. Только вдумайтесь, следствие насчитало сразу семь (!!!) изнасилований, а с августа прошлого года он находится в тюрьме под Ливерпулем. Судьба защитника решится совсем скоро: 24 января ожидается судебное заседание по делу Менди.

Ещё одна громкая история связана с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Янником Аньелем. Видный французский спортсмен был задержан в начале декабря, а вскоре признался в содеянном. Правда, по его словам, половой акт с 13-летней дочерью тренера у него был по обоюдному с ней согласию. Так или иначе, а для французского спорта две эти истории — очень серьёзный удар.

Таинственное исчезновение Шуай Пэн

Лучшая теннисистка в истории Китая Шуай Пэн стала фигурантом громкой истории в конце уходящего года. Спортсменка неожиданно для всех рассказала о своей внебрачной связи с бывшим вице-премьером Госсовета Китая Гаоли Чжаном. И ладно бы на этом она остановилась, но спортсменка обвинила видного политика в принуждении к сексу. Думаем, что масштабы скандала расписывать не стоит.

Прошло немного времени, и спортсменка таинственно "исчезла". В Сети гуляли разные домыслы на тему того, что с ней могло случиться и куда теннисистка пропала. Благо совсем скоро она появилась на публике, а после и вовсе заявила, что её никто не насиловал. Тем не менее для готовящегося принять Олимпиаду Китая — скандал немыслимый.

Развод Кокорина

Формально это нельзя назвать "разводом", ибо Александр Кокорин и Дарья Валитова не были женаты. Однако теперь они и даже просто не вместе. К слову, спортсмен уже почти год живёт в Италии совсем один, а разлад между ними произошёл ещё летом прошлого года. В декабре миру стало известно, что пара окончательно разошлась.

В их совместной жизни было немало самых разных событий. Вспомнить хотя бы тот факт, что Валитова дождалась Кокорина из тюрьмы или же простила ему давнюю историю с загулом в сауне со стриптизёршами.

Загитова и обещание "всех засудить"

В громкую историю в этом году попала и Алина Загитова. Олимпийская чемпионка 2018 года уже давно является не столько спортсменкой, сколько публичной и медийной личностью. Она провела очередной сезон шоу "Ледниковый период" на Первом канале, принимала участие в ледовых шоу, да и всё сильнее стала отдаляться от профессионального спорта.

Однако успела Загитова и стать участницей достаточно громкого скандала. Так, спортсменка осенью пошла на матч КХЛ "Ак Барс" – "Металлург" в качестве обычного зрителя. Но в этой роли ей не так-то, как выяснилось, и просто. Так, Загитова случайно попала в кадр фотографов, против чего яро и активно выступала.

— В упор и в лицо её никто не снимал в принципе. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все записи. В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке… Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории? — написал в своём телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Рустам Имамов.

Евгения Медведева и Даня Милохин

Пожалуй, скандалов с ними не было, но Евгения Медведева и Даня Милохин в околоспортивной жизни нашей страны оставили чуть ли не самый заметный след в 2021 году. Вряд ли их можно было бы хоть как-то представить вместе, если бы не проект "Ледниковый период".

Их дуэт сначала был самым обсуждаемым в пределах шоу, а затем пересуды вышли далеко за его пределы. Фанаты начали строить догадки о том, что блогер и спортсменка не просто танцуют на льду, но и уже больше чем просто друзья. Однако, по словам самих Милохина и Медведевой, ничего подобного нет.

Авторы Шамиль Гаджиев