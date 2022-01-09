Мастер спорта Тихонов рассказал, как правильно подобрать зимнюю экипировку
Если не ошибиться с выбором, она поможет сохранить тепло, подвижность и позволит не перегреваться.
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Специалист по физической культуре и спорту, мастер спорта по лёгкой атлетике, четырёхкратный чемпион России Артём Тихонов рассказал о правильном подборе экипировки для зимних видов спорта, передаёт RT.
"Есть общее правило нескольких слоёв. В зависимости от интенсивности прогулки или тренировки мы подбираем себе одежду. Если мы идём на лёгкую прогулку, где мы будем минимально потеть, то будем одеваться гораздо теплее", — подчеркнул специалист.
Если столбик термометра опустился ниже 15 градусов мороза, Тихонов рекомендует надевать три слоя одежды, первым из которых будет термобельё. Остальные зависят от типа нагрузки.
"Если это катание на лыжах, то сверху надеваем спортивные тёплые штаны и тёплую флисовую кофту с хорошим ворсом. Третьим слоем будет идти облегчённая спортивная зимняя куртка, которую не будет продувать сильный ветер. Комбинезоны, которые используются для зимних видов спорта, есть облегчённые, есть утеплённые для суровых прогулок", — пояснил он.
Также спортсмен рекомендует в зависимости от температуры подобрать перчатки и шапку с подкладкой, а также не забыть о балаклаве — обязательном атрибуте езды на беговых лыжах. Ещё могут понадобиться и очки, заметил Тихонов.
"Если говорить об обуви, то должны быть хорошие лыжные ботинки. Если это коньки, обязательно коньки берём на размер больше для того, чтобы мы могли надеть тёплые носки. Есть специальные кроссовки для зимних прогулок из мембраны, которая защищает от влаги", — объяснил собеседник.
Ко всему прочему, Тихонов рекомендует использовать аптечную мазь при низких температурах, "чтобы не повредить кожный покров".
Ранее Лайф рассказывал о топе самых необычных зимних видов спорта, которыми занимаются россияне. При этом аналитики выяснили, что на активность треть жителей страны готовы потратить около пяти-десяти тысяч рублей за сезон.
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