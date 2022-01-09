В ХМАО восемь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В ХМАО после употребления суррогатного алкоголя умерло восемь человек, возбуждено уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Данные о случившемся проверит и прокуратура.

По версии следствия, в январе 2022-го несколько жителей посёлка Кондинское купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, опасную для жизни и здоровья людей. После её употребления 8 и 9 января умерло шесть мужчин и две женщины.

По данным УМВД по ХМАО, причиной гибели трёх человек стало отравление некачественным алкоголем. Точные обстоятельства смерти других жителей посёлка, также употреблявших суррогат, выясняются.