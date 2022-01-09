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Жители 16-этажной новостройки в Киеве начали отапливаться дровами

Как сообщил журналист Владимир Гуцул, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Однако жители ЖК уверяют, что там имеется водопровод и канализация.

9 января, 06:57
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<p>Новостройка на дровяном отоплении в Киеве © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/volodymr.gutsul/posts/4924687510923584" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Гуцул</a></p>

Новостройка на дровяном отоплении в Киеве © Facebook / Владимир Гуцул

В Киеве жители 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Отметим, что ранее об этом написал киевский журналист Владимир Гуцул в "Фейсбуке". Он сообщил, что это не первая твердотопливная котельная в многоквартирном доме. По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Однако, как отмечает "Обозреватель", жители ЖК уверяют, что у них есть водопровод и канализация, а проводить газ и не планировалось.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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