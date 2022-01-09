Жители 16-этажной новостройки в Киеве начали отапливаться дровами

Отметим, что ранее об этом написал киевский журналист Владимир Гуцул в "Фейсбуке". Он сообщил, что это не первая твердотопливная котельная в многоквартирном доме. По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Однако, как отмечает "Обозреватель", жители ЖК уверяют, что у них есть водопровод и канализация, а проводить газ и не планировалось.