Жители 16-этажной новостройки в Киеве начали отапливаться дровами
Как сообщил журналист Владимир Гуцул, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Однако жители ЖК уверяют, что там имеется водопровод и канализация.
Новостройка на дровяном отоплении в Киеве © Facebook / Владимир Гуцул
В Киеве жители 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Отметим, что ранее об этом написал киевский журналист Владимир Гуцул в "Фейсбуке". Он сообщил, что это не первая твердотопливная котельная в многоквартирном доме. По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. Однако, как отмечает "Обозреватель", жители ЖК уверяют, что у них есть водопровод и канализация, а проводить газ и не планировалось.
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