Минздрав Казахстана опроверг сообщения о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой
Согласно информации, распространяемой в соцсетях, около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, а значит, могла произойти утечка опасных патогенов.
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Военная биолаборатория под Алма-Атой не была захвачена, о чём ранее писали в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.
"Это неправда. Объект находится под охраной", — отметили в ведомстве.
В информации, которая распространялась в соцсетях, утверждалось, что около учреждения работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могла произойти утечка опасных патогенов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Позже российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура в республике.
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