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NRK: Военным Норвегии не хватает нижнего белья из-за пандемии ковида

Проблемы, однако, начались не только с этим элементом одежды. Оказалось, солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

9 января, 05:44

© Pixabay

Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Организации тылового обеспечения вооружённых сил Ханс Мейзинсет, пишет NRK.

Отмечается, что ранее военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, выданном в армии, но сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами. Такая мера была введена на временной основе из-за того, что вооружённые силы столкнулись с задержками по поставкам нижнего белья в связи с пандемией коронавируса, однако теперь она стала постоянной.

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Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельём. Выяснилось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

Ранее Лайф рассказывал, что штамм коронавируса "омикрон" в начале января стал доминирующим в Норвегии. Так, с 27 декабря по 2 января в стране зафиксировано более 65% случаев заражения этим вариантом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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