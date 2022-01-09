NRK: Военным Норвегии не хватает нижнего белья из-за пандемии ковида
Проблемы, однако, начались не только с этим элементом одежды. Оказалось, солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.
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Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Организации тылового обеспечения вооружённых сил Ханс Мейзинсет, пишет NRK.
Отмечается, что ранее военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, выданном в армии, но сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами. Такая мера была введена на временной основе из-за того, что вооружённые силы столкнулись с задержками по поставкам нижнего белья в связи с пандемией коронавируса, однако теперь она стала постоянной.
Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельём. Выяснилось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.
Ранее Лайф рассказывал, что штамм коронавируса "омикрон" в начале января стал доминирующим в Норвегии. Так, с 27 декабря по 2 января в стране зафиксировано более 65% случаев заражения этим вариантом.
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