NRK: Военным Норвегии не хватает нижнего белья из-за пандемии ковида

Армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Организации тылового обеспечения вооружённых сил Ханс Мейзинсет, пишет NRK.

Отмечается, что ранее военнослужащие могли демобилизоваться в нижнем белье, выданном в армии, но сейчас его требуют оставлять для повторного использования новобранцами. Такая мера была введена на временной основе из-за того, что вооружённые силы столкнулись с задержками по поставкам нижнего белья в связи с пандемией коронавируса, однако теперь она стала постоянной.

Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельём. Выяснилось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.