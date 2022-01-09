В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции

В Казахстане по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к новому этапу. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что военные подразделения разместили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Солдаты досматривают автомобили и проверяют документы, всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб. Правоохранители взяли под контроль все въезды и выезды из города, продолжают действовать 13 блокпостов.

Как сообщает телеканал, зачастую боевики одеты в украденную военную форму. Чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.