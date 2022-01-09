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В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции

Военных разместили на всех блокпостах, чтобы не допустить бегства боевиков из Алма-Аты, досматриваются автомобили, проверяются документы.

9 января, 06:02
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© ТАСС / Валерий Шарифулин

В Казахстане по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к новому этапу. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Отмечается, что военные подразделения разместили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Солдаты досматривают автомобили и проверяют документы, всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб. Правоохранители взяли под контроль все въезды и выезды из города, продолжают действовать 13 блокпостов.

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Как сообщает телеканал, зачастую боевики одеты в украденную военную форму. Чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.

Ранее в МВД Казахстана сообщили о стабилизации ситуации во всех регионах страны. Также известно об открытии дорог республиканского значения, по которым обеспечено движение автомобилей.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Позже российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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