В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции
Военных разместили на всех блокпостах, чтобы не допустить бегства боевиков из Алма-Аты, досматриваются автомобили, проверяются документы.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
В Казахстане по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к новому этапу. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".
Отмечается, что военные подразделения разместили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Солдаты досматривают автомобили и проверяют документы, всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб. Правоохранители взяли под контроль все въезды и выезды из города, продолжают действовать 13 блокпостов.
Как сообщает телеканал, зачастую боевики одеты в украденную военную форму. Чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.
Ранее в МВД Казахстана сообщили о стабилизации ситуации во всех регионах страны. Также известно об открытии дорог республиканского значения, по которым обеспечено движение автомобилей.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Позже российские миротворцы взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане.
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